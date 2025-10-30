Şırnak'ta Hırsızlık Şüphelisi 24 Saatte Yakalandı

Şırnak'ta bir iş yerinde hırsızlık yapan şahıs emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Şırnak merkezde bir iş yerinde gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından harekete geçti. Güvenlik kamerası ve incelemelerinin ardından 24 saat geçmeden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK