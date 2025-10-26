Şırnak'ta Hırsızlık Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü tespit edildi. Şahıs, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandıktan sonra adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK