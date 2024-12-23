Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
Ailenin cevap veremediği görüntüler kriminal büroda
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu

Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Ürünlere Büyük Darbe

Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Ürünlere Büyük Darbe
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi ve 27 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında kaçak sigara, çay, sentetik ecza gibi ürünler bulundu.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 27 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 0,25 gram sentetik ecza, 1 adet bong, bin 747 paket kaçak sigara, 47 kilo 500 gram kaçak çay, 2 cep telefonu, 407 emtia, 22 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheliye işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
img

Acun'un öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Kartal, Büyükçekmece, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 23-24 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt) ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 23-24 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı? Haluk Levent'e ne oldu? Haluk Levent neden hastaneye kaldırıldı? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Aralık Menemen, Ödemiş, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.