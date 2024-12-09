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Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu: 37 Şüpheli, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu: 37 Şüpheli, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ele geçirildi. 37 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ele geçirilenler arasında metamfetamin, esrar, heroin, kaçak sigara ve elektronik eşyalar bulunuyor.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ele geçirilirken işlem yapılan 37 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 9 kilo 105 gram metamfetamin maddesi, 5,79 gram esrar maddesi, 0,59 gram eroin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 4 adet bong, 4 bin 982 paket kaçak sigara, 171 adet puro, 17 adet cep telefonu, bin 172 adet emtia, 512 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 2 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 2 terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi.

İşlem yapılan 37 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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