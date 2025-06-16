Şırnak'ta Genç Kız Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Genç Kız Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde su deposunu kontrol etmek isteyen 16 yaşındaki Elif Uçar, hidrofora bağlı elektriğin temassızlık yapması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.

Yeniaslabaşar köyünde sabah saatlerinde evlerinin damı üzerinde bulunan su deposunu kontrol etmek isteyen Elif Uçar (16) hidrofora bağlı elektriğin temassızlık yapması nedeni ile akıma kapıldı. Genç kızın ailesi tarafından baygın halde bulunması ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 112 ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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