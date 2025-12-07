Haberler

Şırnak'ta suçlulara geçit yok: 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta güvenlik güçleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı. Şahıs, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından toplamda 19 yılı aşkın hapis cezasına sahipti.

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik gece boyunca yürüttüğü çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Güvenlik güçleri, gece aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı. Ekiplerin titiz takibi sonucu yakalanan şahsın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay, iki ayrı hırsızlık suçundan da toplam 4 yıl 9 ay 15 gün olmak üzere 19 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yetkililer, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Aranan şahısları er ya da geç yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Hedefimiz net huzurun şehri Şırnak" mesajını paylaştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
