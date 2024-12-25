Şırnak'ta Filistin İçin Protesto: Uluslararası Topluma Çağrı

Şırnak'ta bir grup üniversite öğrencisi, Filistin'de her gün katliamlar yapan İsrail'i protesto etti.

Şırnak Üniversitesi öğrencileri 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya geldi. Öğrenciler adına basın açıklamasını Ahmet Tan okudu. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusunun, işgalin ve yapılan katliamların hesabını sormayan uluslararası toplum olduğunu söyleyen Tan, "Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir. Sessiz kalmak, zulme ortak olmakla eş değerdir" dedi. Tan şöyle devam etti:

"Kudüs insanlığın ortak mirasıdır, özgürlük Kudüs'ün hakkıdır, bizler Kudüs'ün iradesini yansıtmak için buradayız. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinden yana olduğumuzu ifade etmekteyiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı. - ŞIRNAK