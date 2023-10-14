Şırnak'ta Filistin'e destek mitingi düzenlendi

Şırnak'ta bir araya gelen 12 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıları kınamak için basın açıklaması yaptı.

Bir araya gelen STK temsilci ve üyeleri İsrail tarafından yapılan katliamı kınamak amacı ile Sanat Sokağında toplandı. Basın açıklamasından önce Hafız Cahit Özer tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, zulmün ateşinin insanlığı kuşattığını söyledi. Çatı; "Bugün Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız ve dünyanın tüm iyi insanlarına zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor uyarısında bulunmak için buradayız" dedi.

"İsrail bir terör örgütüdür"

İsrail'i devlet olarak görmediklerini ve İsrail'in emperyalist güçler tarafından kurulan bir terör örgütü olduğunu ifade eden Çatı, "Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin'de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş Gazze'de çocuklar ölüyor. Kan üzerine yükselmiş batı medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Şu vahşetin ortasında kan ve irinden beslenen siyonistlerin söylediklerine bakın, nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlarsınız. İsrail Savunma Bakanı çıkıyor, Filistinliler hakkında, 'onlar insan değil, hayvanlarla savaşıyoruz' diyor. Kötülüğün görüntüsü Netanyahu 'Gazze'yi dümdüz edeceğiz' diyor. Sözde sağlık bakanı, 'hastanelere başvuran Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz' diyor. Hatta 'hastanede yatan Filistinliler infaz edilebilir' diyerek kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor. Sözde Cumhurbaşkanları, 'Elektrik, su, yiyecek verilmeyecek. Ulaştırmaya çalışan araçlar vurulacak' derken, sözde bir milletvekili, 'nükleer silah kullanmalıyız' diyebiliyor" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK