Şırnak'ta Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda, PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Şırnak ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa