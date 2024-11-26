Şırnak'ta Eş Zamanlı Terör Operasyonu: 20 Gözaltı

Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda, Şırnak ve ilçelerinde daha önce eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan şahıslar gözaltına alındı.

20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK