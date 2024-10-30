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Şırnak'ta Eş Zamanlı Operasyon: 12 Gözaltı

Şırnak'ta Eş Zamanlı Operasyon: 12 Gözaltı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla ilgili süreç devam ediyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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