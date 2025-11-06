Şırnak'ta Emniyet Operasyonları: Aranan Şahıslar Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda, 5 Kasım 2025 tarihinde hakkında "şantaj" suçundan 1 yıl 15 gün, "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan ise 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, Şırnak merkezde yakalanarak Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan Silopi ilçesinde alışveriş yapan bir vatandaşın cebinden para çalan 2 şüpheli ile mağazalardan kıyafet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ŞIRNAK