Şırnak'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Yoğun Bakıma Alındı

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Silopi ilçesinde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralandı. Öngün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilen Öngün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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