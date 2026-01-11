Şırnak'ta saman yüklü araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, saman yüklü bir araçta yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan Şırnak istikametine saman yüklü bir araçla düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde gizlenmiş halde 7 Afganistan ve 4 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.G. ve H.U. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ŞIRNAK