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Şırnak’ta Düzenlenen Operasyonlarda 6 Şahıs Tutuklandı

Şırnak’ta Düzenlenen Operasyonlarda 6 Şahıs Tutuklandı
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Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen polis operasyonlarında, 26 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, kaçak sigara ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şırnak'ta son bir haftada polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada yapılan operasyonlarda, 81 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 3 kilo nargile tütünü, 1 adet sahte çek, 227 adet emtia, 72 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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