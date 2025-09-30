Şırnak'ta Dev Operasyon: 11 Milyon Liralık Kaçak Malzeme ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda 11 milyon 110 bin 170 liralık gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde 73 operasyon düzenledi. Ev, iş yeri, arsa ve araçlarda yapılan aramalarda 42 kilo 300 gram kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar, 21 bin 696 adet bandrolsüz sigara, 188 adet elektronik sigara ve likiti, 3 adet tüfek, 17 adet şarjör, bin 50 adet fişek, 37 kilo çay, 58 adet cep telefonu, 160 adet cep telefonu aksesuarı, bin 94 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 89 adet muhtelif tekstil malzemesi, 268 adet elektronik eşya, 374 adet kozmetik, 244 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 11 milyon 110 bin 170 lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 98 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK