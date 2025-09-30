Haberler

Şırnak'ta Dev Operasyon: 11 Milyon Liralık Kaçak Malzeme ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta Dev Operasyon: 11 Milyon Liralık Kaçak Malzeme ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarla 11 milyon 110 bin 170 lira değerinde gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 73 operasyonda 98 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte düzenlenen operasyonlarda 11 milyon 110 bin 170 liralık gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde 73 operasyon düzenledi. Ev, iş yeri, arsa ve araçlarda yapılan aramalarda 42 kilo 300 gram kenevir bitkisi, 50 kilo kubar esrar, 21 bin 696 adet bandrolsüz sigara, 188 adet elektronik sigara ve likiti, 3 adet tüfek, 17 adet şarjör, bin 50 adet fişek, 37 kilo çay, 58 adet cep telefonu, 160 adet cep telefonu aksesuarı, bin 94 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 89 adet muhtelif tekstil malzemesi, 268 adet elektronik eşya, 374 adet kozmetik, 244 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 11 milyon 110 bin 170 lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 98 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 249 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.