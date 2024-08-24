Şırnak'ta demir yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Şırnak'ta demir yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak-Cizre karayolunun 13 kilometresinde bulunan Toptepe köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre istikametinden Şırnak istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BU 0571 plakalı demir yüklü kamyon, Toptepe köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK