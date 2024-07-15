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Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişimi anma etkinlikleri düzenlendi

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Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi gezildi. Geylani Camii'nde mevlit programı düzenlendi ve katılımcılara tatlı ikram edildi. Programlara vali, tümen komutanı, jandarma komutanı ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimin 8. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nın gezilmesiyle sona erdi. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Temmuz darbe girişi ile ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle'de bulunan Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Burada da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ahmet Dilek ise şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlit programına katılanlara tatlı ikram edildi.

Programlara; Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

15 Temmuz Şırnak 3.Sayfa Politika Haberler

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