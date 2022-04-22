Şırnak'ta çocuğunun önünde kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle çocuğunun gözü önünde vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uludere'nin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi B.Ş. ile M.Ş. (31) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle daha önce tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra babasının evine giden B.Ş., uzun süre babasının evinde kaldı. Bu zaman diliminde M.Ş., Antalya'ya gitti.

Dün akşam saatlerinde Antalya'dan dönen M.Ş., babasının evinde bulunan eşi B.Ş.'yi evinin kapısında çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle ağır yaraladı. B.Ş.'nin yanında olan kızı T.Ş. ise silahtan çıkan saçmalardan dolayı yaralandı. İhbar üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde B.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı T.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. T.Ş., ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken güvenlik güçleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa