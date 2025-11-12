Şırnak'ta Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şırnak'ta Cizre Adliyesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Adliyesi önünde bir kişi, adliye çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle R.B. ve M.G.'ye tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK