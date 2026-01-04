Şırnak'ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşen evdeki 5 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak başka yere yerleştirildi.

İlçeye bağlı Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda evin etrafı kar yığınlarıyla doldu. 5 kişilik aile, kısa sürede mahsur kaldığı yerden çıkartılarak başka bir yere yerleştirildi. Bölgede bir araç ise şarampole devrilerek kar içinde kayboldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ŞIRNAK