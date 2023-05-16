Şırnak'ta çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Şırnak Bestler - Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, devam eden çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyona, helikopterlerle havadan da destek sağlanıyor.

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK