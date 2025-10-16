Haberler

Şırnak'ta Bıçaklı Saldırı: Hamile Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Bıçaklı Saldırı: Hamile Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırı sonucu yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti. Şahıs, İHA destekli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile dini nikahlı eşi M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordine ettiği, İl Jandarma Komutanlığı ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri ile 2 İHA'nın desteklediği çalışmada ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.