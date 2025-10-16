Şırnak'ta Bıçaklı Saldırı: Hamile Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dini nikahlı eşinin bıçaklı saldırı sonucu yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti. Şahıs, İHA destekli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile dini nikahlı eşi M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordine ettiği, İl Jandarma Komutanlığı ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri ile 2 İHA'nın desteklediği çalışmada ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK