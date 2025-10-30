Haberler

Şırnak'ta bazı ilçe emniyet müdürleri değişti

Şırnak'ta bazı ilçe emniyet müdürleri değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde çok sayıda birim ve ilçe müdürlüğünü kapsayan ara atamalar gerçekleştirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde çok sayıda birim ve ilçe müdürlüğünü kapsayan ara atamalar gerçekleştirildi. 6 ilçe emniyet müdüründen 5'inin görev yeri değişti, bazı şube müdürlüklerine de yeni isimler atandı.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, teşkilat içinde kapsamlı bir görev değişikliğine imza attı. Çocuk Şube Müdürlüğü görevine Tülay Kılıçkaya atandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Merkez Özel Güvenlik ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne atandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürü olarak Emre Tufan görevlendirildi. İdil İlçe Emniyet Amiri Özkan Aydın, Silopi İlçe Emniyet Müdürü oldu. KOM Şube Müdürü Özgür Seyhan, İdil İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla uzman Başkomiser Ali Yakut Atandı. Uludere İlçe Emniyet Amiri Ali Karadoğan, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğine, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın ise Uludere İlçe Emniyet Amirliği görevine atandı. Şehit Polis Mehmet İşler Polis Merkezi Amiri Aykut Aktepe, Güvenlik Şube Müdürlüğüne atandı. Arif Kamil Eşki, İnsansız Hava Aracı Şube Müdürlüğü görevine getirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.