Şırnak'ta bazı ilçe emniyet müdürleri değişti

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde çok sayıda birim ve ilçe müdürlüğünü kapsayan ara atamalar gerçekleştirildi. 6 ilçe emniyet müdüründen 5'inin görev yeri değişti, bazı şube müdürlüklerine de yeni isimler atandı.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, teşkilat içinde kapsamlı bir görev değişikliğine imza attı. Çocuk Şube Müdürlüğü görevine Tülay Kılıçkaya atandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Merkez Özel Güvenlik ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne atandı. Cizre İlçe Emniyet Müdürü olarak Emre Tufan görevlendirildi. İdil İlçe Emniyet Amiri Özkan Aydın, Silopi İlçe Emniyet Müdürü oldu. KOM Şube Müdürü Özgür Seyhan, İdil İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla uzman Başkomiser Ali Yakut Atandı. Uludere İlçe Emniyet Amiri Ali Karadoğan, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğine, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın ise Uludere İlçe Emniyet Amirliği görevine atandı. Şehit Polis Mehmet İşler Polis Merkezi Amiri Aykut Aktepe, Güvenlik Şube Müdürlüğüne atandı. Arif Kamil Eşki, İnsansız Hava Aracı Şube Müdürlüğü görevine getirildi. - ŞIRNAK