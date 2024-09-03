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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı

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Şırnak'ta Bestler Dereleri mevkiinde meydana gelen askeri araç kazasında 7 asker yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bestler Dereleri mevkisinde askeri araç devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 asker ilk müdahalenin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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