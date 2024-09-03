Şırnak'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bestler Dereleri mevkisinde askeri araç devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 asker ilk müdahalenin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK