Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralandı

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın gizli buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Haburiki ve Yekmal köyü arasında bulunan Dağdibi köy yolu ayrımında yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
img

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin 'torpil yapıldı' iddiasına sert çıktı

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.