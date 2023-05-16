Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 0,7 gram esrar, 18,29 gram eroin, 160 gram skunk, bin 420 paket sigara, 6 adet elektronik oyun konsolu, 2 adet cep telefonu, 92 adet muhtelif gözlük ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 26'sı kaçakçılık, 12'si asayiş ve 2 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK