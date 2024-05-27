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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 48 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok suç unsuruna rastlandı. Operasyonlar sonucunda 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7 gram eroin, 1,79 gram metamfetamin, 3 adet suboxone, 2 bin 750 paket kaçak sigara, bin 134 adet emtia, 14 adet cep telefonu, 162 adet elektronik sigara ve 6 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli asayiş, 35 şüpheli kaçakçılık, 1 kayıp şahıs ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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