Şırnak'ta arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ŞIRNAK'ta arazi meselesi nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

İdil ilçesi Aşağı Mahalle Sanat Sokağı'nda, saat 13.00 sıralarında akraba 2 aile arasında iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.K. ile İ.K. vücutlarına isabet eden kurşunlar ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli olarak U.D. ile İ.C. gözaltına alınırken, A.K.'nin yakalanması çalışmalar sürüyor.