Şırnak'ta Aranan 5 Kişi Yakalandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı. Uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından aranan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Kurulan özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi daha yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, emniyet ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından aranma kaydı bulunan 5 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa