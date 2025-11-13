Şırnak'ta Aranan 5 Kişi Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kurulan özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi daha yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, emniyet ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından aranma kaydı bulunan 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ŞIRNAK