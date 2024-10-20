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Şırnak'ta 9 Ayda 203 Trafik Kazası, 13 Bin 921 Sürücüye Ceza Kesildi

Şırnak'ta 9 Ayda 203 Trafik Kazası, 13 Bin 921 Sürücüye Ceza Kesildi
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Şırnak merkez ve ilçelerinde 9 ayda 203 trafik kazası meydana geldi. Trafik kurallarını ihlal eden 13 bin 921 araç ve sürücüye toplam 23 milyon 693 bin 582 TL ceza kesildi. Bu dönemde kazalarda can kaybı yaşanmadı.

Şırnak merkez ilçelerinde 9 ayda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 203 trafik kazası meydana geldi. Trafik kurallarına uymayan 13 bin 921 araç ve sürücüye 23 milyon 693 bin 582 TL trafik cezası kesti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü 01 Ocak 30 Eylül tarifleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde meydana gelen trafik olayları istatistiklerine göre, 9 ayda Şırnak merkez ve ilçelerinde 203 trafik kazası meydana geldi. İstatistik verilerinde meydana gelen 203 trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaş olmadı.

Şırnak'ta 9 ayda toplam 554 trafik kazası meydana gelirken, trafik kazalarında 148 kişi yaralandı. Ocak-Eylül dönemi boyunca Şırnak'ta yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

01 Ocak 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Şırnak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalara toplam 117 bin 981 araç denetlendi. Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uymayan bin 750 sürücü belgesine, 12 bin 171 tescil plakasına ise 23 milyon 693 bin 582 TL ceza yazılırken, 217 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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