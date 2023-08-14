Şırnak'ta 5 uzun namlulu silah ele geçirildi: 56 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kolluk kuvvetleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirdi. Operasyonlarda, 5 adet uzun namlulu silah ve 7 adet uzun namlulu silah şarjörü ele geçirilirken, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda 25.03 gram eroin maddesi, 8.85 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 2 bin 460 paket sigara, 510 adet uzun namlulu fişeği, 402 adet muhtelis emtia (termos, ayakkabı), 23 adet cep telefonu, 7 adet şarjör, 5 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.