Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadını öldüren zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 çocuk annesi eşini öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Dün gece saatlerinde ilçenin Nur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, dini nikahlı eşi H.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekibi Kaptıkaçtı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaptıkaçtı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi. H.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK