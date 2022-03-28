Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı - Haberler

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Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 65 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kolluk kuvvetler tarafından 21-27 Mart 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,17,32 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin, 0,48 gram esrar, 9 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet bong düzeneği, 10bin160 paket kaçak sigara, 97 kilo çay, 6 adet kaçak cep telefonu, bin 73 adet muhtelif inşaat malzemesi, 8 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45'i kaçakçılık, 18'i asayiş ve 1 terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

Son dakika! Şırnak'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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