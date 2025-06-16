Şırnak'ta 1.5 Milyon Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Şırnak'ta yapılan operasyonda 1 milyon 550 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta, 1 milyon 550 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Haziran tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 13 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 11 kök kenevir, 2 bin 518 paket bandrolsüz sigara, 83 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 25 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 6 çift ayakkabı, 22 oyuncak, 8 termos, 180 adet çeşitli inşaat malzemesi, 2 kaynak makinesi, 5 el aleti, 240 bilezik, 64 çeşitli elektronik eşya ve 41 anahtar takımı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin TL olduğu belirlendi.

13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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