Şırnak-Siirt karayolunda lüks otomobil alev aldı
Şırnak-Siirt karayolu 5'inci kilometresinde seyir halinde olan lüks bir otomobil aniden alev alarak küle döndü. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek yara almadan araçtan çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Araç kullanılamaz hale geldi.
Şırnak- Siirt karayolunda lüks otomobil, seyir halindeyken aniden alev alarak küle döndü.
Şırnak-Siirt karayolu 5'inci kilometresi taş ocakları mevkiinde plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW X5 marka lüks araç, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Araç sürücüsünün, otomobilin ön tarafından yükselen dumanları fark edince hızlıca otomobili emniyet şeridine çekerek aracından yara almadan çıktı. Kısa bir süre içerisinde alev topuna dönen araca ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Araç, alevler nedeni ile kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK