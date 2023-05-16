Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerini uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit uzman çavuşlar Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Özcan İlhan ve şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün'ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a, şehit Özcan İlhan'ın naaşı Aydın'a, Şehit Serkan Ölmez'in naaşı Mersin'e, Şehit Gaffar Mayik'in naaşı Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı. Güvenlik korucusu Cevher Özgün ise Uludere ilçesi İnceler köyüne ambulansla gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

Bestler Dereler bölgesinde "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2023-31 (Besta-3)" operasyonunda 1 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ve operasyonda 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu öğrenildi. - ŞIRNAK