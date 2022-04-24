Şırnak JASAT göz açtırmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak JASAT göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şırnak JASAT göz açtırmıyor

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (Jasat) Uludere ilçesinde aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

'Uyuşturucu Ticareti Yapma' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsın ikametinin tespiti amacıyla JASAT şahsın saklanabileceği köylerde belli aralıklarla devriye faaliyeti icra etti. JASAT ekipleri söz konusu adresi 2 gün süre içerisinde tespit etti ve operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı. Operasyona Uludere Merkez Jandarma karakol komutanlığı destek verdi.

JASAT'ın operasyonu başarıyla sonuçlandı

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.K. isimli şahıs Uludere İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Uludere, Şırnak, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title