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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp genç kız

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Cizre ilçesinde arkadaşlarının yanına gitmek üzere evden çıkan 19 yaşındaki Dicle Erden'den haber alınamıyor. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arkadaşlarını yanına gitmek üzere evden çıkan kızdan haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre, arkadaşlarının yanına gitmek üzere evden ayrılan 19 yaşındaki Dicle Erden'den dünden bu yana haber alınamıyor. Dicle'den haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunan aile, evlatlarından gelecek haberi bekliyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Dicle Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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