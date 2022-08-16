Şırnak gündem haberi... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı

Gelen Şırnak haberlerine göre Şırnak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 36 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, 8-14 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 19,59 gram metamfetamin, 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilogram çay, 15 adet kaçak cep telefonu, 12 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 13'ü asayiş ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit/İHA)