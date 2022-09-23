Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şırnak haber... Milli Savunma Bakanlığı: 'Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs... - Haberler

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