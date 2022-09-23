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Şırnak haber... Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs...

3. Sayfa Haberleri

Şırnak haber... Milli Savunma Bakanlığı: 'Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs...

Şırnak habere göre Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı : "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17'sinin FETÖ, 10'unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Şırnak Edirne 3. Sayfa Haberler

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