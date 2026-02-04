Haberler

Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Güncelleme:
Şırnak-Cizre karayolunda virajı dönerken kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak-Cizre karayolu üzerinde mezbahane yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
