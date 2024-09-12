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Şırnak-Cizre kara yolunda trafik kazası: 2 kişi ağır yaralandı

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Şırnak-Cizre kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, askeri personel taşıyan bir pikap ile ticari taksi çarpıştı.

Şırnak-Cizre kara yolunun 10'uncu kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolu 10'uncu kilometresi Toptepe köyü mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ve içerisinde askeri personel olan pikap ile 73 T 0012 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç şoförleri Mert Demirtaş ve Hayrettin Yakupoğlu ağır yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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