Şırnak 3. sayfa haberi... Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele bünyesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK