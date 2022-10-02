Şırnak 3. sayfa haberi: Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'...
3. Sayfa Haberleri
Şırnak haberler: Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı.
Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa