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Şırnak 3. sayfa haberi: Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'...

3. Sayfa Haberleri

Şırnak 3. sayfa haberi: Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'...

Şırnak haberler: Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı.

Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Şırnak 3. Sayfa Haberler

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