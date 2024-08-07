Sirena Marine'nin Orhangazi'deki fabrikasında yangın çıktı

Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine'nin Orhangazi'deki fabrikasındaki yangını 4,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Sirena Marine'nin Yalova-Bursa karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Türkiye'nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına AFAD ekipleri, 20 itfaiye aracı ve 70 personel müdahale ediyor.

Yangın, 4,5 saat sonra kontrol altına alındı. - BURSA