Sırbistan-Macaristan sınırındaki göçmen kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

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Sırbistan-Macaristan sınırındaki göçmen kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Sırbistan-Macaristan sınırındaki göçmen kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki göçmen kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Sırbistan-Macaristan sınırındaki göçmen kampında çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

BELGRAD - Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki göçmen kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeyindeki Subotica'nın dışındaki bir ormandaki göçmen grubu arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğunu söyledi. Subotica Belediye Başkanı Stevan Bakiç, olaydaki kişilerin çoğunun 20-30 yaşlarında olduklarını ve kimliklerinin olmadığını söyleyerek, polisin Macaristan sınırından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormana erişimi engellediğini bildirdi.

Yetkililer silahlı çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtirken, yerel medya olayın Afgan ve Pakistanlı göçmenler arasında, bölgeden Avrupa Birliği üyesi Macaristan'a yapılan insan kaçakçılığı nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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