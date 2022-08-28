Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan'da yapılması planlanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride protesto edildi

3. Sayfa Haberleri

Sırbistan'da yapılması planlanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride protesto edildi

Sırbistan'da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Sırbistan'da iptal edileceği veya erteleneceği açıklanan uluslararası LGBT yürüyüşü Europride, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenlenen uluslararası LGBT yürüyüşü Europride'ın Sırbistan'da düzenleneceği yönündeki haberler gerilime neden olmuş, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç dün yaptığı açıklamada, güvenlik endişelerini öne sürerek 17 Eylül'de başkent Belgrad'da yapılması planlanan yürüyüşün iptal edileceğini veya erteleneceğini belirtmişti.

Belgrad'da dini bir bayram münasebetiyle düzenlenen tören alayı sırasında binlerce kişi, Belgrad'da yapılması planlanan Europride'ı protesto etti. Protestoya din adamları öncülük ederken, söz konusu yürüyüşün geleneksel aile değerlerini tehdit ettiği ve yasaklanması gerektiği belirtildi. Bazı protestocular ellerinde haç taşırken, bazıları ise "Çocuklarımızı ve ailemizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title