Sırbistan'da silahlı saldırıların ardından 3 bin yasa dışı silah yetkililere teslim edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan iki silahlı saldırının ardından 3 bin yasa dışı silah ve on binlerce merminin yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan iki silahlı saldırının ardından 3 bin yasa dışı silah ve on binlerce merminin yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'da geçtiğimiz hafta düzenlenen iki silahlı saldırının ardından 8 Mayıs'ta başlatılan yasa dışı silahların gönüllü teslimi kampanyasına dair son verileri paylaştı. Vucic, birçok kişiyi öfkelendiren yasa dışı silahların gönüllü teslim talimatının, aslında Sırbistan için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ruhsatlı silahların da ayrıntılı kontrolden geçeceğini aktaran Vucic, "İçişleri Bakanlığının, yasa dışı silahların gönüllü teslim talimatının ardından 3 bin yasa dışı silah ile on binlerce mermi yetkililere teslim edildi" dedi.

Okullardaki polis sayısını artırıldığını aktaran Vucic, "Hem velilerden hem öğretmenlerden olumlu tepkiler alıyoruz. Öğretmenlerin yetkileri genişletildi, artık öğrenciler sandalyelerini çekip zorbalık yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ardından sokaklara dökülen muhalefet yanlılarının "kellesini istediğini" savunan Vucic, vatandaşları, 26 Mayıs'ta Sırbistan'ın en büyük gösterisine katılmaya davet etti.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad yakınlarındaki Vracar'da 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Kosta Kecmanovic'in silahlı saldırısında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Okuldaki saldırıda bir öğretmen ve 6 öğrenci yaralanırken, olayın faili Kecmanovic'in saldırıyı önceden planladığı ve kurbanların isimlerinden oluşan bir liste hazırladığı belirtilmişti. Okul saldırısından iki gün sonra ise Mladenovac'ta 21 yaşındaki saldırgan Uros Blazic, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş ederek 8 kişinin ölümüne neden olmuştu. Hükümet, yaşanan silahlı saldırıların ardından ulusal yas ilan etmişti. - BELGRAD