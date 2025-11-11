Haberler

Sırbistan'da Öğrenciler, Genelkurmay Binasının Yıkımını Protesto Etti

Güncelleme:
Belgrad'da yüzlerce öğrenci, 1999'da NATO'nun bombaladığı eski Genelkurmay Başkanlığı binasının yıkılacak olmasına karşı protesto düzenledi. Öğrenciler, binanın yerine yapılacak lüks otel ve konut projesine karşı çıkarak, 'Genelkurmayı vermiyoruz' sloganı attılar.

Sırbistan'da yüzlerce öğrenci, 1999'da NATO'nun bombaladığı ve bugüne kadar muhafaza edilen eski Genelkurmay Başkanlığı binası yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı tarafından yapılacak lüks otel ve konut projesini protesto etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da öğrenciler, 1999'da NATO tarafından bombalanan ve Sırbistan'ın stratejik yönelimi açısından simgesel bir yapı olarak başkentin merkezinde yıllarca harabe şeklinde muhafaza edilen eski Yugoslavya Genelkurmay Başkanlığı binasının lüks bir otel projesi için yıkılmasına ilişkin kararı protesto etti. Binanın yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketi tarafından lüks otel ve konutlar yapılacak.

"Genelkurmayı vermiyoruz"

Eski Genelkurmay Başkanlığı binasının Kushner ile bağlantılı şirketin lüks otel projesi çerçevesinde yıkılmasına izin vermeyeceklerini ilan eden protestocular, binanın önünde "Bizler etten duvarız" sloganı altında toplandı. "Genelkurmayı vermiyoruz" yazılı dev bir pankart taşıyan göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yazılı bir mesaj da ileteceklerini açıkladı.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Sırbistan hükümeti, geçen yıl bu binanın yer aldığı kompleksi korunan kültürel miras statüsünden çıkarmış ve Trump'ın damadı Kushner ile bağlantılı Affinity Global Development şirketiyle 99 yıllık bir kiralama anlaşması imzalamıştı. Fakat proje, savcılığın binanın koruma statüsünü kaldırmak için kullanılan belgelerin sahte olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatmasının ardından durmuştu.

Parlamentodan projenin yapımına onay

Sırbistan Parlamentosu'nun 7 Kasım'da kamuoyunun muhalefeti ve hukuki engellere rağmen Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketi tarafından finanse edilecek bir gayrimenkul projesinin önünü açan özel bir yasayı kabul etmişti. Parlamentoda kabul edilen "Lex Specialis" adlı özel kanun, projenin devamına izin veriyor.

Protestoların odağındaki 500 milyon dolarlık lüks proje, yüksek katlı bir otelin yanı sıra lüks konutlar, ofis alanları ve mağazalar da içerecek. Yetkililer, Kushner'in şirketinin aynı alanda NATO bombardımanı kurbanlarına adanmış bir anı kompleksi inşa etmeyi de taahhüt ettiğini ifade ediyor.

Bina NATO tarafından bombalanmıştı

NATO'nun 1999'da Sırbistan'a müdahalesi, Kosova'daki Arnavutlara yönelik baskı ve katliamların durdurulması için gerçekleştirilen girişimlerin başarısız olmasının ardından gelmişti. NATO, Sırbistan'a yönelik 78 gün süren bir hava saldırısı başlatmış, bu saldırılarda Sırbistan, Kosova ve Karadağ'daki askeri tesisler hedef alınsa da sivil altyapılar da vurulmuştu. Eski Yugoslavya Genelkurmay Başkanlığı, vurulan binalar arasında yer alıyordu. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
